Theaterkurs

NÜRTINGEN (pm). Um die unbefangene Freude am Theaterspiel geht es ab Mittwoch, 21. Februar, in der Alten Seegrasspinnerei in dem Kurs „Improvisieren“: An insgesamt fünf Abenden werden von 19 bis 21 Uhr Grundkenntnisse des freien Theaterspiels vermittelt. Übungen werden darauf vorbereiten, die eigenen Spielimpulse kennenzulernen und auf die Spielangebote der anderen einzugehen. So entstehen Szenen, die ganz von Spontanität und gegenseitiger Aufmerksamkeit geprägt sind. Schwerpunkt wird im nächsten Kurs das Thema „Traumszenen“ sein. Es wird also darum gehen, Szenen so zu gestalten, wie sie in unseren nächtlichen Träumen passieren könnten. Der Kurs, der auch für Einsteiger geeignet ist, wird nach den Osterferien fortgesetzt. Informationen und Anmeldung bei Thomas Oser, Telefon (0 70 22) 21 61 66, oder www.philosophie-theater.de.