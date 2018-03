St. Patrick’s Day im „Ei“ mit McMontos

Am Samstag, 17. März, lädt der Nürtinger Club Kuckucksei zum Nationalfeiertag der Iren – dem St. Patrick’s Day – in die altehrwürdigen Clubräume in der Neckarstraße. Grund genug für die Nürtinger Folkbarden der McMontos, wieder einmal nach langer Bühnenabstinenz die „Ei“-Bretter zu entern. Viele Geschichten haben sie zu erzählen, von traurigen und dramatischen Liebeleien, schwerer Arbeit auf See und der oft blutigen Vergangenheit Irlands und Schottlands. Gepaart mit Spielfreude, schnellen Jigs und Reels und gelegentlichen, thematischen Ausflügen nach Kanada und die Bretagne entsteht so eine Mischung, die das amerikanische „Celtic Music Magazin“ dazu veranlasste, die Band für ihre Dynamik und Energie auszuzeichnen. In den 16 Jahren ihres Bestehens haben sich Gert Balbach, Georg Lakeit, Chris Simper und Johannes Single mit ihrer charmanten und rauen Art beständig in die Herzen des Publikums gespielt und an diesem irischsten aller Feiertage können die Zuhörer einen tiefen Zug irischer Folklore sowie auch einen Tropfen Guinness zu sich nehmen. Einlass und Öffnung der Abendkasse um 20 Uhr, Beginn 21 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, oder unter www.easytickets.de. pm