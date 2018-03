Siobhan Miller im Club Kuckucksei

Am Samstag, 24. Februar, gastiert die schottische Sängerin Siobhan Miller im Nürtinger Club Kuckucksei in der Neckarstraße. Siobhan Miller ist eine mehrfach ausgezeichnete schottische Sängerin, deren Repertoire aus schottischen Folk-Songs, selbst geschriebenem Material und zeitgenössischen Folknummern besteht – eine Mischung aus Folk, Jazz, Acoustic und Singer-Songwriter-Musik. Mit ihrer klaren, ausdrucksstarken Stimme und ihren einzigartigen Interpretationen traditioneller Folk Songs versetzt sie Kritiker und Zuschauer gleichermaßen in Jubelstürme. Im 2011 und 2014 wurde Siobhan bei den MG Alba Scots Trad Awards als „Scots Singer of the Year“ ausgezeichnet. Im Februar 2017 erschien ihr lang erwartetes zweites Solo-Album „Strata“. Als Support spielen The Hoodie Crows. Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20.30 Uhr. pm/Foto: Morrison