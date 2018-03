Nürtinger Jazztage: Heute

NÜRTINGEN (pm). Die Nürtinger Jazztage gehen am heutigen Dienstag an den Start. Ab 20 Uhr spielt das Thomas Siffling Trio in der Kreuzkirche. Bis einschließlich Sonntag gibts in der Stadt jeden Tag Jazz erster Güteklasse. Der 1972 in Karlsruhe geborene Thomas Siffling lebt heute in Mannheim, dem Schmelztiegel einer pulsierenden Musikszene. Einen Namen hat er sich in den letzten Jahren mit Projekten im Umfeld der Söhne Mannheims, der Rainer Tempel Big Band bis hin zur Free-Jazz-Produktion mit Joachim Kühn gemacht. Siffling ist Musiker, Komponist, Produzent und Mitbegründer des Labels Jazz n Arts. Sein musikalisches Anliegen formuliert er eindeutig: Unser Ziel ist es, einen zeitgemäßen Jazz zu machen, der auch die Jugend anspricht und sich dem technischen Fortschritt nicht verweigert. Jazz muss mit der Zeit gehen, um wieder populärer zu werden. 2004 veröffentlichte das Thomas Siffling Trio sein erstes Album Change. 2006 erschien kitchen music, eine wunderbare Balance zwischen akustischem, fast schon kammermusikalischem Jazz und elektronischer Musik. Siffling gilt als eine der vielseitigsten und besten Trompeterstimmen der jüngeren Generation im deutschsprachigen Raum. 1999 erhielt er den Mannheimer Kulturförderpreis und 2005 den renommierten Jazzpreis des Landes Baden-Württemberg.