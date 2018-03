Naturally 7 singen in der Stadthalle K3N

Am Freitag, 16. März, 20 Uhr, gastiert die Gruppe Naturally 7 im Rahmen ihrer „Both sides now Tour“ in der Nürtinger Stadthalle K3N. Naturally 7 gilt als eine der A-cappella- Bands der Welt. Dem deutschsprachigen Publikum sind sie insbesondere bekannt durch ihre Zusammenarbeit mit Sarah Connor, die zu Nummer-eins-Hits führte wie „Music is the key“, und mit Helene Fischer. Der volle Band- und Orchestersound, den die sieben New Yorker auf der Bühne produzieren, kommt ausschließlich von ihren Stimmen. „Vocal Play“ nennen Naturally 7 das Imitieren von Drums, Bass, Gitarren, Brass und Keyboards. Spätestens seit ihren drei Welt-Tourneen mit dem kanadischen Superstar Michael Bublé sind sie in der Musikwelt ein Begriff. Karten im Vorverkauf gibt es im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Telefon (0 70 22) 94 64-150; www.mannekurz-events.de. pm