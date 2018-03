Michou-Werke an der FKN

NÜRTINGEN (pm). Thea remains over the rainbow ist der Titel einer Ausstellung zum 70. Geburtstag von Professor Sotirios Michou an der Freien Kunstakademie Nürtingen (FKN). Eröffnung ist am Mittwoch, 24. Januar, 18.30 Uhr. Thea ist das griechische Wort für Aussicht (die Wurzel steckt noch heute in unserem Wort Theater) und Michou zeigt eine Vielzahl von farbigen Zeichnungen beziehungsweise Aquarellen, die wie übrig gebliebene Notizen vorkommen.

In den siebziger Jahren war Michou der bunte Hund der Stuttgarter Kunstakademie. Bei ihm konnte alles gemacht werden: Performance, Video, Soundarbeiten, stets mit der Tendenz ins Theatralische und immer fachlich fundiert. Vom Südfunk kamen die Kameras und die nötige technische Anleitung, von der Musikhochschule die Unterstützung bei der Arbeit mit Klang. Im Lauf der Zeit wurde daraus das Fach Intermediales Gestalten und für mehrere Jahre einer der progressivsten Orte der Staatlichen Akademie. FKN-Dozent Jürgen Kleinmann war begeisterter Student jener Tage und ist Michou bis heute verbunden. Auf diesem Wege ist es der Freien Kunstakademie gelungen, den Professor für eine Präsentation anlässlich seines 70. Geburtstages zu gewinnen.