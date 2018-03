LinkMichel drei Mal im Schlachthofbräu

Am Freitag, 23., und am Samstag, 24. Februar, (Beginn jeweils 20 Uhr) sowie am Sonntag, 25. Februar (Beginn 19 Uhr) gastiert der LinkMichel im Nürtinger Schlachthofbräu. „Planet Frau“, so lautet der Titel des brandneuen Programms, mit dem der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist und Comedian noch einmal eine Schippe drauflegt. Energiegeladen, temporeich und vor allen Dingen saukomisch nimmt LinkMichel das allgegenwärtige „Menschelnde“ aufs Korn ohne dabei vor seinen eigenen Unzulänglichkeiten Halt zu machen. Tickets gibt es im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Telefon (0 70 22) 94 64-150, und im Schlachthofbräu Nürtingen, Telefon (0 70 22) 93 95 71. pm