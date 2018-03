Licht-Kunst

NT-OBERENSINGEN (pm). „Lichtungen“ ist der Titel einer Ausstellung mit Arbeiten von Andreas Schmid, die vom 27. September bis 27. Dezember in der Sammlung Domnick auf der Oberensinger Höhe zu sehen ist. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 27. September, 11.15 Uhr, von Staatssekretär Dr. Dietrich Birk, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. In die Ausstellung einführen wird Dr. Werner Esser, Kurator der Stiftung Domnick.

Andreas Schmid, in Stuttgart 1955 geboren, seit 1986 in Berlin lebend, verwandelt den so genannten Gartensaal der Sammlung Domnick in einen Lichtwald. Es ist ein Wald, der seine „Lichtungen“ computergesteuert erzeugt, indem er Verlauf und Intensität der farbigen Lichtstelen in sachtem Wechsel moduliert. Andreas Schmids Lichtzeichnungen im Raum bilden somit selbst Raum: einen Modulationsraum für den geduldigen Blick. Nicht mit den Füßen, nur mit den Augen zu betreten.

Öffentliche Führungen sind an jedem ersten Sonntag im Monat um 15 Uhr. Am Samstag, 21. November, 16 Uhr, wird im Rahmen eines Künstlergesprächs mit Andreas Schmid der Ausstellungskatalog vorgestellt.

Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Sonntag 13 bis 18 Uhr (ab 1. November sonntags 13 bis 17 Uhr); Näheres: www.domnick.de