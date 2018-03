Kirchenmusik an Ostern

NÜRTINGEN (pm). Ein umfangreiches kirchenmusikalisches Programm gibt es in der St.-Johannes-Kirche an den Kar- und Ostertagen. Am Gründonnerstag, 9. April, 19 Uhr, wird in der Abendmahlfeier die Schola Gregoriana Nürtingen Teile aus der Choralmesse „Missa verspertina in cena Domini“ singen. Es folgt am Karfreitag, 10. April, 15 Uhr, die Karfreitagsliturgie mit dem Kirchenchor St. Johannes, der zur Passionsgeschichte nach Johannes Choräle aus der Johannes-Passion von Bach sowie zur Kreuzverehrung Motetten von da Palestrina und Vittoria singt. Am Karsamstag, 11. April, wird um 21.30 Uhr zur Osternachtfeier die Schola Gregoriana Nürtingen die Liturgie mit Kantorengesängen aus dem Münchner Kantorale umrahmen. Abgerundet wird die Osternachtfeier durch festliche Orgelmusik von Couperin und Clérambault. Am Ostersonntag, 12. April, gibt es um 10 Uhr das Osterhochamt mit der Mariazeller- Messe für Soli, Chor und Orchester von Haydn sowie das „Halleluja“ aus dem „Messias“ von Händel. Die seit ihrer Entstehung überaus beliebte und berühmte Mariazeller-Messe von Haydn war eine Auftragskomposition des Militärverwalters Anton Liebe quasi als Dankopfer für die Erhebung in den Adelstand. Die Messe dürfte zwischen März und Juni 1782 entstanden sein und wurde im Sommer 1782 in dem berühmten Wallfahrtsort Mariazell in der Steiermark erstmals aufgeführt. Ausführende sind Isolde Daum (Sopran), Martina Langenbucher (Alt), Rüdiger Knöß (Tenor), Kenneth John Lewis (Bass) und der Kirchenchor St. Johannes sowie das Nürtinger Kammerorchester unter der Konzertmeisterin Dorit Frey. An der Continuo-Orgel wird außerdem Michael Grüber zu hören sein, die Gesamtleitung hat Andreas P. Merkelbach. Der Ostersonntag wird um 19 Uhr mit dem von der Frauenschola St. Johannes gestalteten feierlichem Ostervesper abgeschlossen. Am Ostermontag, 13. April, 9 Uhr, gibt es eine „Wort Gottes Feier“ im Nürtinger Kreiskrankenhaus, wobei der Kirchenchor St. Johannes österliche Chorsätze singt.