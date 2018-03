Jazz-Frühschoppen im Schlosskeller

27.02.2018

Am Sonntag, 4. März, um 11 Uhr ist wieder Jazz-Frühschoppen im Nürtinger Theater im Schlosskeller, Schlossgartenstraße 3/1. Diesmal spielt unter dem Motto „A Tribute To Jazz Clarinet“ das Achim Bohlender Swingtett. Der Münchner Klarinettist Achim Bohlender präsentiert mit seinem Quintett eine musikalisch vielseitige Band, die mit einer gekonnten Mischung aus heißem, tanzbarem Swing und traumhaften Balladen ein ausgefeiltes Programm anbietet. Es beinhaltet nicht nur Titel des „King of Swing“, Benny Goodman, sondern würdigt mit seinem Programm auch andere große Interpreten dieses Instrumentes. Karten gibt es im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Telefon (0 70 22) 94 64-150, und an der Tageskasse. pm