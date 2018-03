Horrorvögel flattern durch den Saal

12.02.2018, Von Petra Bail — E-Mail verschicken

„Angst“ mit Matthias Brandt und Jens Thomas im Rahmen der Reihe Nürtinger Krimizeit

Matthias Brandt lässt Vogelschwärme verbal angreifen. Foto: Bail

NÜRTINGEN. Das ganze Grauen findet im Kopf statt. Fürchterliche Bilder zerstörter Häuser und mit spitzen Schnäbeln zerhackter Leichen drängen sich auf und man wird sie eineinhalb Stunden lang nicht mehr los. Zu sehen ist nicht viel: ein Ich-Erzähler, in der Erscheinung so harmlos wie ein Oberstudienrat. Der Mann am Klavier wirkt auch nicht beängstigend: blond, eher schüchtern zieht er sich hinter seinen verspiegelten Flügel zurück. Aber was der Schauspieler Matthias Brandt und der Musiker Jens Thomas zusammen aufführen, ist der blanke Horror à la Hitchcocks Film „Die Vögel“. „Angst“ nennt das Duo die Text-Klang-Collage, die sie am Freitag im Rahmen der Nürtinger Krimizeit im proppenvollen großen Saal der Stadthalle zelebrierten.

Horror vom Feinsten: Alfred Hitchcock lässt grüßen