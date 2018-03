Heute Varieté im „Ei“

NÜRTINGEN (pm). Am heutigen Samstag, 17. Februar, gastieren Meister Eckart & The Sideshow Charlatans mit ihrem Programm „Nur noch wenige Restkarten – ein Schaubuden-Zauber-Varieté“ im Club Kuckucksei in der Neckarstraße. Nicht mit Pauke und Trompete, sondern mit Drehorgel und singender Säge werden hier – in bester Wanderzirkusmanier – optische Täuschungen, Hypnose, Hellseherei, Schnellrechnen, Séancen, Fakirkunst und allerlei wundersam Magisches mehr zur Schau gestellt. Eine Hommage an eine vergessene Welt, die es so nie gab. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr.