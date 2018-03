Härtling im Gespräch

05.12.2013, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (nt). Die Ausstellung „Gelebte Geschichte – Stationen im Leben von Peter Härtling“ ist noch bis einschließlich 6. Dezember zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Zur Finissage der Ausstellung am Freitag, 6. Dezember, 19 Uhr, ist Peter Härtling noch einmal zu Gast in Nürtingen. Mit der Zeitzeugin Hildegard Ruoff, Dr. Katrin Burtschell und Davor Bakara von der Freien Kunstakademie spricht der Autor in der Glashalle des Rathauses über die Entstehung und Hintergründe der Comics, die in der Nürtinger Zeitung erschienen sind und Episoden seines Lebens thematisierten. Mit dieser Finissage in der Moderation von Andreas Warausch gehen die Veranstaltungen zu Ehren von Peter Härtlings 80. Geburtstag in Nürtingen zu Ende.