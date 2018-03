Gregor Weber liest

01.03.2018

Im Rahmen der Nürtinger Krimizeit liest am Samstag, 10. März, um 20 Uhr Gregor Weber im Theater im Schlosskeller aus seinem Buch „Asphaltseele“. Gregor Weber, Autor, Schauspieler (unter anderem viele Jahre als Saarbrücker Tatort-Kommissar) und gelernter Koch lässt in seinem spannenden Kriminalroman Ruben Rubeck als Ich-Erzähler auftreten, der 47 ist, aussieht wie 57 und sich manchmal fühlt wie 87, geschieden, kinderlos und Kriminalkommissar. Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist sein Revier und dort spielt auch dieser Kriminalfall der bis in den Kosovo-Krieg zurückreicht. Karten gibt es im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Telefon (0 70 22) 94 64-150, und an der Abendkasse. pm