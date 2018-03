Filigran geformte Figuren-Ensembles

15.10.2005, — E-Mail verschicken

Nürtinger Kunstverein zeigt eine Ausstellung mit Kleinbronzen von K. H. Türk im Untergeschoss des K3N

NÜRTINGEN. Sein Humor und seine ironische Art hätten sie vom ersten Gespräch an an Karl-Heinz Türk fasziniert, erinnerte sich die Kulturreferentin der Stadt, Susanne Ackermann, anlässlich einer Ausstellung von Kleinplastiken des Gründers der Freien Kunstschule Nürtingen, die am Donnerstag in den Räumen des Nürtinger Kunstvereins im Untergeschoss der Stadthalle K3N eröffnet wurde. Es ist dies die erste Ausstellung von Arbeiten des in Nürtingen heimisch gewordenen Bildhauers seit seinem tragischen Tod im Jahre 2001.

Der Dank des Vorsitzenden des gemeinsam mit dem Kulturverein Provisorium als Veranstalter fungierenden Kunstvereins, Michael Gompf, galt deshalb in erster Linie der Nürtinger Christengemeinschaft, die über den Nachlass des Künstlers verfügt. Mit dem Künstler Karl-Heinz Türk, aber auch mit dem Menschen, der hinter den künstlerischen Äußerungen steckte, befasste sich mit Hilmar Braun einer seiner langjährigen Weggenossen seines Nürtinger Wirkens in einer einfühlsamen Laudatio.