Ensembles und LAGQ

07.08.2010, — E-Mail verschicken

Gitarrenfestspiele heute

Traditionell bestreitet das Los Angeles Guitar Quartet das Abschlusskonzert der Gitarrenfestspiele (heute Abend um 20.30 Uhr in der Stadthalle K3N) – und dieses Konzert ist auch stets ein Höhepunkt der Konzertreihe. Seit nunmehr 29 Jahren setzen die Mitglieder des LAGQ – aktuell sind das Scott Tennant, John Dearman, William Kanengiser und Matthew Greif – immer neue Maßstäbe in Bezug auf Ausdruck und Virtuosität. Sie definieren sich dabei immer wieder neu und scheuen sich nicht, auch ungewohnte musikalische Pfade zu beschreiten. Durch die Synthese verschiedenster zeitgenössischer und klassischer Elemente schufen sie diesen spezifischen „LAGQ-Sound“. Im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Telefon (0 70 22) 94 64-1 50, gibt es noch Restkarten. Bereits um 14 Uhr spielen am heutigen Samstag bei freiem Eintritt in der Kreuzkirche gleich drei Gitarrenensembles: das Nürtinger Gitarrenensemble unter Leitung von Mandy Bahle, das Festspielensemble unter Leitung von Helmut Österreich und das Ensemble „Junge Talente“, ebenfalls unter Leitung von Mandy Bahle. Es wird ein abwechslungsreiches Programm durch alle Epochen geboten.