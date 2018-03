Ensemble Clara spielt in Neckartenzlingen

Am Sonntag, 18. März, 17 Uhr, hat der Kulturring Neckartenzlingen in seiner Kleinen Reihe das Ensemble Clara zu Gast. Julia Ströbel-Bänsch (Oboe), Joachim Bänsch (Horn) und Alexandra Neumann (Klavier) spielen in der Melchior-Festhalle Musik von Clara Schumann und Freunden. Julia Ströbel-Bänsch studierte in München und Stuttgart. Sie konzertiert freiberuflich weltweit mit führenden Ensembles wie dem Chor Gaechinger Cantorey Stuttgart, auch im Bereich der historischen Aufführungspraxis. Alexandra Neumann wurde in Athen geboren, studierte in Philadelphia und Moskau, ebenso an der Musikhochschule Stuttgart, ist Preisträgerin bei mehreren internationalen Wettbewerben. Joachim Bänsch ist seit 1979 Solo-Hornist des RSO Stuttgart, war vielfacher Preisträger und konzertiert seit vielen Jahren mit etlichen Ensembles. Karten gibt es bei Hörz & Daiber, Hauptstraße 40, Neckartenzlingen, Telefon (0 71 27) 3 22 65. pm