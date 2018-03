Einblicke in die schwäbische Seele

Das Altmann Trio brachte Blues und Kabarett in die Stadtbibliothek Aichtal

Bei Christof Altmann (rechts) ist selbst der Blues schwäbisch. Foto: hal

AICHTAL (hal). Es geht um Kartoffelsalat, „schlonzig“ muss er sein, über Linsen und Spätzle, nichts für Reingschmeckte, aber auch um Autos und Einparken. Dabei werden genüsslich die Befindlichkeiten des Schwaben besungen. In Christof Altmanns Beispiel, bar jeden Vorurteils, besingt er, wie der Schwabe sich vergnügt: „Das muss mit G’schäft verbunden sei“, „Mir schaffa zsamma“ – ja, so sind sie halt, die Schwaben.

Das Spiel mit und für das Publikum ist an diesem Abend perfekt. Der Funke springt sofort über. Christof Altmann ist in seinem Element, schwäbisch knitz und sehr komisch. Mit seinen beiden Musikerkollegen Dieter Hildenbrand am Kontrabass und Harald Mall, Perkussion, gibt Altmann Einblicke in die schwäbische Seele. Alles kommt als richtig feiner Blues daher, wie das Tüv-Lied in „Schwinglisch“, also Schwäbisch-Englisch, „I nearly come on the Hund“.