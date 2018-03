Dieter Grell kommt

16.01.2008, — E-Mail verschicken

Dieter Grell kommt

Am Freitag, 18. Januar, um 20 Uhr lädt die Stadtbücherei Aichtal zu einem besonderen Literaturabend ein. Der Sprechkünstler und Musiker Dieter Grell inszeniert seit 1983 Romane in seiner erfolgreichen Programmreihe Literatur erleben, stellt literarische Vorlagen mit Musik und nur geringsten äußeren Mitteln auf seine Erzählbühne. Gerade das zeichnet ihn aus: das Wesentliche findet immer noch in der Fantasie des Zuhörers statt. Hier erzählt er eine Liebesgeschichte, faszinierend in ihrer Einfachheit und unvorhersehbar in ihrer Entwicklung, die berührt durch ihre wunderschönen Worte und die zarten Töne der Musik, die alles umhüllen wie ein Hauch von Seide...! Seide ist auch der Titel des Buches von Alessandro Baricco, welches seit Jahren ein Bestseller ist. Alessandro Baricco, geboren 1958 in Turin, studierte Philosophie und Musikwissenschaft. Er gehört zu den großen europäischen Autoren. Dieter Grell war schon mehrfach in der Stadtbücherei Aichtal. Die Abende mit ihm gehören zu den literarischen Höhepunkten. pm