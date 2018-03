Das Leben in seiner schrillen Vielfalt

09.03.2009, — E-Mail verschicken

Uli Keuler zu Gast in „seiner“ Albert-Schäffle-Schule

NÜRTINGEN. Seine Faszination ist ungebrochen. Und das spricht für ihn: Der schwäbische Kabarettist Uli Keuler unterhielt am Freitag einen bis auf den letzten Platz gefüllten Saal in der Albert-Schäffle-Schule in Nürtingen. Mit seinem stetig wachsenden Repertoire traf er genau den Nerv des Publikums, das sich teilweise vor Lachen kaum halten konnte.

Der Kabarettist war mit seinem Programm „Uli Keuler spielt“ in der Schule, die er früher selbst besuchte. Von unbesiegbaren Technikjüngern über eifersüchtige Hypochonder bis hin zu aufdringlichen Sitznachbarn im Zug – es gab nichts, was Uli Keuler nicht aufspielte. Die Szenerien, die er kabarettistisch nachempfindet, sind keineswegs fiktiv, im Gegenteil, sie stellen das alltägliche Leben in seiner ganzen schrillen Vielfalt dar.

Durch seinen markanten und entlarvenden Sprachwitz, seinen teils derb-schwäbischen Humor und seine verspielte Überspitzung von alltäglichen Situationen sieht man genau diesen Alltag in einem ganz anderen Licht. Keuler schafft es, jeden seiner Helden so darzustellen, dass er einen gewissen Wiedererkennungswert für das Publikum bekommt.