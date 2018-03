Das „Ei“-Jubiläumsprogramm

2. Oktober: Grachmusikoff – Blos ‘n Fun 9. Oktober : Shine On – a Tribute to Pink Floyd 16. Oktober: Moria – Hardfolk 22. Oktober: Kieran Halpin – Singer/Songwriter aus Irland 23. Oktober: Black Cat Bone Rhythm Section feat. Tanja Telschow 29. Oktober: Mittelaltertaverne 30. Oktober: The Mad Dogs – Bluesrock 5. November: Werner Lämmerhirt 6. November: Wendrsonn – Mundartrock 12. November: Drinking Beer With Mum und Bread & Butter – Acoustic Music 13. November: Andy Irvine – Irish Music 20. November: Lokalverbot – schwäbisch- griechische Comedy 27. November: The Voodoo Childs – A Tribute to Jimi Hendrix 4. Dezember: the mcmontos – Irish & Scottish Folk 17. Dezember: Fast Eddy’s Blue Band – Bluesrock 18. Dezember: Des Geyers Schwarzer Haufen – mittelalterliche Musik 25. Dezember: Beatless 26. Dezember: Weihnachtsschwof