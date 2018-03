Cohen-Vernissage

NÜRTINGEN (nt). Am morgigen Sonntag, 11. März, 11 Uhr, eröffnet Kulturamtsleiterin Susanne Ackermann in der Stiftung Ruoff in der Schellingstraße 12 die Sonderausstellung „Fotografieren ist Wandel“ mit Werken von Ralf Cohen. Kunstwissenschaftler und Autor Dr. Tobias Wall führt in die Arbeiten ein, die bis 29. April in den Räumen der Stiftung gezeigt werden. Die Ausstellung ist donnerstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr zu sehen (Ostersonntag, 1. April, ist geschlossen). Führungen finden am Donnerstag, 22. März, 18 Uhr, und am Sonntag, 15. April, 15 Uhr statt.