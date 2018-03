Chor und Big Band

17.10.2013, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Der Projektjazzchor aus Reudern (Leitung: Reiner Hiby), der im Kern aus den Sängerinnen und Sängern des Swing-Chors besteht, veranstaltet am Samstag, 19. Oktober, 19.30 Uhr, in der Kreuzkirche ein gemeinsames Konzert mit der Nürtinger Big Band BrassWood (Leitung: Reinmar Wipper). Das Repertoire des Projektensembles reicht von Evergreens wie „Chattanooga Choo Choo“ oder „At Last“ über „Fly me to the Moon“ bis zum jazzigen „Blue Moon“. Karten im Vorverkauf gibt es im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15; Kartenbestellung ist möglich unter Telefon (0 70 22) 3 61 46 oder swingchor@t-online.de.