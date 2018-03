Brachialsound des Presslufthammers

03.07.2012, Von Heinz Böhler — E-Mail verschicken

In der Dieselstraße in Nürtingen durften Künstler ein Haus „bespielen“

Künstlerspielwiese in der Nürtinger Dieselstraße – Senner-Seniorchefin Trude Maier (rechts) warf einen Blick auf die Arbeiten der Künstler. heb

NÜRTINGEN. Ein ganzes Haus „bespielen“. Sich so richtig austoben können. Kaum Grenzen akzeptieren zu müssen, hinsichtlich der verwendeten Materialien, der Schonung irgendwelcher Sachwerte oder Gefühle – der Traum wenn nicht aller, so doch vieler Kunstschaffender, die mit Begriffen Ästhetik, Ethik, Freiheit, aber auch Gesellschaft und der Kritik an ihr nur allzu gerne jonglieren oder ihnen auf den Grund gehen wollen. In Nürtingen wurde er für eine Gruppe von mehr als 20 Kunstschaffenden wahr, die ein zum Abbruch vorgesehenes Haus in der Dieselstraße für eine Ausstellung zur Verfügung gestellt bekamen. Am Sonntagnachmittag strömten die Besucher aus nah und fern trotz des wenig erbaulichen Wetters.