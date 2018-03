Barockmusik-Konzert

07.03.2018, — E-Mail verschicken

OBERBOIHINGEN (pm). Am Sonntag, 11. März, um 19 Uhr sind in der Bartholomäuskirche drei international renommierte Spezialisten der historisch informierten Aufführungspraxis zu Gast in der Stunde der Kirchenmusik. Unter dem Titel „Ground“ haben Dietlind Mayer (Barockvioline), Céline Papion (Barockcello) und Manuel Dahme (Cembalo) Perlen der Barockmusik von Heinrich Ignaz Franz Biber, Johann Heinrich Schmelzer, Johann Sebastian Bach und anderen zusammengestellt und vorbereitet.

Die drei Musiker spielen durchweg auf Originalklanginstrumenten, also Rekonstruktionen oder originalen Instrumenten aus der Entstehungszeit der Kompositionen. Alle drei sind seit vielen Jahren national und international als ausgewiesene Experten auf ihren Instrumenten in der historisch informierten Aufführungspraxis konzertierend und unterrichtend tätig. Der besondere und intime Klang ihrer Instrumente eignet sich in besonderer Weise für ein außergewöhnliches Konzertprogramm in der Akustik der Oberboihinger Dorfkirche.

Der Eintritt zu den Konzerten der Stunde der Kirchenmusik ist frei, um Spenden zur Finanzierung wird gebeten.