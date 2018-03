12.03.2018 Treppe als Kunst-Wegbereiter Brigitte Kuder-Bross eröffnet in ihrer Galerie in Reudern eine Hausmesse mit über 200 Exponaten NT-REUDERN. „Sie sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, sagte Landrat Heinz Eininger zu den zahlreichen Kunstfreunden, die an dem schönen Frühlingsvormittag in die… Weiterlesen

12.03.2018 Avsenik klingt immer gut Oberkrainer gehen nach 65 Jahren noch lange nicht in Rente GROSSBETTLINGEN. Schon seit vielen Jahren gastieren im zweijährigen Rhythmus die Oberkrainer in Großbettlingen. Auf Einladung des Handharmonikaclubs (HHC) füllen sie dort regelmäßig die große Halle des Forums.…

10.03.2018 Abend der Volksmusik NÜRTINGEN (pm). Unter dem Titel „Heimat – verdammt ich lieb dich!" gastieren die Feldberger zusammen mit den TV-bekannten Stars Oswald Sattler von den Kastelruther Spatzen und Alexander Rier (Sohn von Spatzen-Sänger Norbert Rier) am morgigen Sonntag, 11. März, um 17 Uhr in der Stadthalle K3N in…

10.03.2018 Cohen-Vernissage NÜRTINGEN (nt). Am morgigen Sonntag, 11. März, 11 Uhr, eröffnet Kulturamtsleiterin Susanne Ackermann in der Stiftung Ruoff in der Schellingstraße 12 die Sonderausstellung „Fotografieren ist Wandel" mit Werken von Ralf Cohen. Kunstwissenschaftler und Autor Dr. Tobias Wall führt in die Arbeiten…

10.03.2018 Konzert des NKO NÜRTINGEN (pm). Das nächste Konzert des Nürtinger Kammerorchesters NKO findet am Sonntag, 1. Juli, im Hof der Versöhnungskirche statt. Für das am morgigen Sonntag, 11. März, in der Rudolf-Steiner-Schule stattfindende Konzert gibt es keine Karten mehr.

10.03.2018 Naturally 7 singen in der Stadthalle K3N Am Freitag, 16. März, 20 Uhr, gastiert die Gruppe Naturally 7 im Rahmen ihrer „Both sides now Tour" in der Nürtinger Stadthalle K3N. Naturally 7 gilt als eine der A-cappella- Bands der Welt. Dem deutschsprachigen Publikum sind sie insbesondere bekannt durch ihre Zusammenarbeit mit Sarah Connor,…

10.03.2018 Ensemble Clara spielt in Neckartenzlingen Am Sonntag, 18. März, 17 Uhr, hat der Kulturring Neckartenzlingen in seiner Kleinen Reihe das Ensemble Clara zu Gast. Julia Ströbel-Bänsch (Oboe), Joachim Bänsch (Horn) und Alexandra Neumann (Klavier) spielen in der Melchior-Festhalle Musik von Clara Schumann und Freunden. Julia Ströbel-Bänsch…

10.03.2018 Volksdampf kommt KIRCHHEIM-LINDORF (pm). Am Freitag, 16. März, 20 Uhr, ist das Musikkabarett Volksdampf mit „Schöne Grüße aus dem Hinterhalt" zu Gast im Bürgerhaus Lindorf. Karten im Vorverkauf unter Telefon (0 70 21) 5 40 54 und per E-Mail an kulturinlindorf@gmx.net.

10.03.2018 Nackt im Theater im Schlosskeller Am Samstag, 17. März, um 20 Uhr tritt im Theater im Schlosskeller, Schlossgartenstraße 3/1 in Nürtingen, das A-cappella-Sextett Nackt auf. Man nehme sechs Jungs mit jeder Menge Spaß im Kopf, ein wenig Probenzeit und eine ordentliche Portion Musik, dann die Stimmen mit traumhaften Texten voll…