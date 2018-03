Zwei Jugendliche verunglückt

LICHTENWALD (lp). Zwei Jugendliche sind am Donnerstagnachmittag auf der L 1151 mit einem Kraftrad verunglückt. Eine 17-Jährige befuhr mit ihrer 16-jährigen Beifahrerin auf einer Suzuki GSX die Landstraße von Hegenlohe kommend bergab in Richtung Reichenbach. In einer scharfen Rechtskurve kamen sie aufgrund eines Fahrfehlers mit ihrer Maschine zu Fall und rutschten über die Gegenfahrbahn. Beide zogen sich Verletzungen zu und mussten in eine Klinik gebracht werden. Die Fahrerin konnte nach einer ambulanten Behandlung am Abend wieder nach Hause. Die 16-Jährige musste zur Beobachtung stationär aufgenommen werden. An der Suzuki entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.