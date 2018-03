Wohnungseinbruch

08.12.2012, — E-Mail verschicken

NECKARTAILFINGEN (lp). In der Zeit von 14.30 bis 18.50 Uhr hebelte am Donnerstag ein Unbekannter die Terrassentür an der Gebäuderückseite eines Einfamilienhauses in der Wasenstraße auf. Im Erdgeschoss wurden sämtliche Räume durchsucht. Dabei fielen dem Täter eine hochwertige Herrenarmbanduhr sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro in die Hände. Hinweise bitte an die Polizei Esslingen unter Telefon (07 11) 3 99 00.