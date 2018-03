Wer hatte grün?

ESSLINGEN (lp). Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag gegen 9:45 Uhr an der Vogelsangbrücke einen Verkehrsunfall beobachten konnten. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer die Vogelsangbrücke von der Pliensauvorstadt kommend in Richtung Abzweigung zur B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart. Laut eigenen Angaben bog er mit seinem Fahrzeug nach links ab, als die Ampel auf Grün wechselte. Während des Abbiegens kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 68-jährigen Mercedes Fahrer, der aus Richtung Innenstadt dem 29-jährigen PKW-Fahrer entgegen kam. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von 73 000 Euro. Das Polizeirevier Esslingen bittet Zeugen, sich unter Telefon: (07 11) 3 99 03 30 zu melden.