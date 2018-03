Vorfahrt missachtet

ESSLINGEN (lp). Wegen Missachtung der Vorfahrt hat ein 52-Jähriger am Montagabend auf der Ulmer Straße einen Unfall mit drei Fahrzeugen verursacht. Der aus Ummendorf stammende Mann war gegen 19.40 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Adenauerbrücke in Richtung Ulmer Straße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach rechts in Richtung Stadtmitte einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden 57-jährigen Smart-Fahrerin. Der Mercedes krachte seitlich in den Smart, der daraufhin nach links schleuderte. Der Wagen prallte mit so großer Wucht gegen einen geparkten Peugeot 206, dass dieser auf den Mast eines Verkehrszeichens aufgeschoben wurde. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, musste die Smart-Fahrerin ins Krankenhaus gebracht werden. Der Smart war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf insgesamt 13 000 Euro beziffert.