Vorfahrt genommen

05.03.2018, — E-Mail verschicken

BEUREN (lp). Zu einem folgeschweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Beuren und Nürtingen gekommen. Gegen 16.15 Uhr beabsichtigte ein 82-jähriger Lkw-Fahrer von einem Wirtschaftsweg gegenüber dem Parkplatz Sonnenhöfe nach links in die K 1243 Richtung Nürtingen einzubiegen. Hierbei übersah er einen 20-jährigen Mann, der mit seinem Pkw in Richtung Beuren unterwegs war. Dieser versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr vermeiden. Durch den heftigen Aufprall drehte sich der Pkw um die eigene Achse und kam dann am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Der junge Mann erlitt dabei schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 23 000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die K 1243 zeitweise gesperrt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.