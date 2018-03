Von der Kasse weggelockt

15.05.2015

ESSLINGEN (lp). Drei Unbekannte haben am Dienstagnachmittag in einem Schuhgeschäft in der Martinstraße die Ladenkasse ausgeräumt. Gegen 17 Uhr verwickelte einer der drei Männer den Verkäufer abseits der Kasse in ein Gespräch. Ein weiterer öffnete in dieser Zeit die Kasse und entnahm einen größeren Geldbetrag. Danach verließ er das Geschäft mit einem dritten Beteiligten. Kurz darauf ging auch derjenige, der den Verkäufer abgelenkt hatte, aus dem Laden.