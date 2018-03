Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

WALDDORFHÄSLACH (lp). Vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag verletzt worden. Ein 73-Jähriger befuhr mit seinem Audi A6 kurz vor 12 Uhr die K 6717 von Altenriet kommend. An der Kreuzung mit der K 6764 wollte er geradeaus zum Sportgelände fahren. Beim Einfahren in die Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 68-jährigen Alfa-Romeo-Fahrers, der, von Walddorf kommend, in Richtung Häslach unterwegs war. Die Kollision war so heftig, dass sich beide Fahrer sowie zwei Frauen im Alter von 46 und 70 Jahren im Alfa Verletzungen zuzogen. Alle mussten in umliegende Kliniken gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 18 000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.