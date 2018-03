Vermisster Mann ist wohlauf

ESSLINGEN (lp). Der Vermisste 59-jährige Mann aus Filderstadt ist am Montagabend, gegen 20 Uhr, wohlbehalten in Esslingen angetroffen worden. Wie bereits berichtet, wurde er am Samstagnachmittag in Wernau zuletzt gesehen, seither war sein Aufenthaltsort unbekannt. Im Rahmen der Fahndung wurde er von einer Polizeistreife in der Innenstadt von Esslingen mit seinem Rollstuhl gesehen und kontrolliert. Er ist wohlauf. Wo er sich in der Zwischenzeit aufgehalten hat, ist noch nicht bekannt.