Unter Alkohol ausgerastet

17.09.2015, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (lp). Unter der Einwirkung von Alkohol hat ein 36-jähriger Tunesier in der Nacht zum Mittwoch in einer Asylantenunterkunft in der Kanalstraße derart randaliert und mit Gegenständen um sich geworfen, dass die Polizei Pfefferspray einsetzte, um ihn zu überwältigen. Als die über Notruf alarmierte Polizei kurz vor 2 Uhr eintraf, hatte der äußerst aggressive Mann zwischen den Wohncontainern bereits die Kommode und einen Spiegel eines Bewohners demoliert und warf mit Stühlen, Scherben und Glasflaschen nach den Umstehenden und gegen die Wohncontainer. Der Mann wurde zur ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht, danach kam er zur Ausnüchterung in polizeilichen Gewahrsam.