Unfall mit fast zwei Promille

05.03.2018

KIRCHHEIM (pm). Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von 22 000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend gegen 21 Uhr in der Notzinger Steige ereignete. Eine 59-jährige Notzingerin befuhr mit Ihrem Peugeot die Notzinger Steige in Richtung Kirchheim, als sie in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Dort kam ihr eine 36-jährige Renault-Fahrerin entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal. Beide Fahrerinnen verletzten sich leicht und wurden in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten war die Feuerwehr Kirchheim mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort, um die Fahrbahn zu reinigen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der Unfallverursacherin eine alkoholische Beeinflussung fest. Da die Alkoholüberprüfung einen Wert von nahezu zwei Promille ergab, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einbehalten.