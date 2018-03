Unfall mit drei Fahrzeugen

FILDERSTADT (lp). Drei Fahrzeuge sind am Montagvormittag in einen heftigen Verkehrsunfall in Sielmingen verwickelt gewesen. Kurz vor elf Uhr war eine 45-Jährige mit ihrem Peugeot auf der Reutlinger Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Sielminger Hauptstraße wollte sie geradeaus in die Bahnhofstraße weiterfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von Wolfschlugen kommenden 58-jährigen Golf-Fahrerin. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage wegen des tödlichen Verkehrsunfalls von Sonntagnachmittag noch außer Betrieb. Durch die Kollision geriet der Golf ins Schleudern und prallte gegen den Pkw eines 55-Jährigen, der in der Bahnhofstraße wartete. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 20 000 Euro beziffert.