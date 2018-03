Unfall bei Spurwechsel

DETTINGEN/TECK (lp). Wohl der Unachtsamkeit einer 66 Jahre alten VW Golf-Fahrerin ist ein Verkehrsunfall geschuldet, der sich am Mittwochvormittag auf der B 465 ereignet hat. Die Frau war gegen 8.20 Uhr von der Kreisstraße 1250, aus Nabern kommend, nach rechts auf die Bundesstraße gefahren. Dort wechselte sie sofort vom rechten auf den linken Fahrstreifen, obwohl eine durchgezogene Linie den Spurwechsel an dieser Stelle nicht erlaubt. Ein 58-jähriger VW Crafter-Fahrer versuchte noch, abzubremsen, erwischte den Golf aber noch am linken Fahrzeugeck. Der Pkw der Frau schleuderte über eine Verkehrsinsel und rammte ein Verkehrszeichen auf dem Fahrbahnteiler. Die 66-Jährige zog sich bei der Karambolage leichte Blessuren zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Blechschaden an den Fahrzeugen gibt die Polizei mit 14 000 Euro an. Der Golf musste abgeschleppt werden.