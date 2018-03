Unfall am Bahnübergang

OSTFILDERN (lp). Eine Seniorin hat sich bei einem Unfall am Freitagmittag am Bahnübergang der Haltestelle Kreuzbrunnen im Scharnhauser Park Verletzungen zugezogen. Die 72-Jährige ging an ihrem Rollator um 14 Uhr über die Gleise an der Haltestelle, ohne auf den Bahnverkehr zu achten. Der Zugführer der U 7, die in Richtung Nellingen unterwegs war, leitete eine Gefahrenbremsung ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor die Seniorin bei der Berührung mit der Bahn das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Sie wurde in eine Klinik gebracht. In dem Zug zog sich ein Fahrgast bei dem Bremsmanöver leichte Verletzungen zu und musste ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.