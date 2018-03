Trickdieb vertrieben

03.09.2014

ESSLINGEN (lp). Durch ihr vorbildliches Verhalten hat eine 73-jährige Frau am Montagmittag vermutlich einen Trickdieb vertrieben. Sie war gegen 13 Uhr in der Ritterstraße vor einem Discounter zum Einkaufen unterwegs, als ihr ein Mann mit ausgestreckten Armen entgegenkam. In seinen Händen hielt er zwei unterschiedlich lange goldfarbene Ketten. Sie selber trug eine wertvolle Perlenkette. Als der Unbekannte die 73-Jährige ansprach und bis auf einen halben Meter herangekommen war, fing die Frau an, mit beiden Armen zu fuchteln und laut zu schreien. Daraufhin ließ er von ihr ab und verschwand in Richtung eines Spielwarengeschäfts. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter Telefon (07 11) 3 99 00 um Hinweise zu dem vermeintlichen Trickdieb.