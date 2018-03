Teurer Mercedes gestohlen

27.02.2018, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (lp). In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Nürtingen in der Jakobstraße ein hochwertiger Mercedes GLE 350d gestohlen. Die Polizei prüft, ob der Diebstahl des gut 100 000 Euro teuren, weißen Pkw möglicherweise in Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Mercedes in Dettingen/Erms steht. Am frühen Dienstagmorgen konnte die Polizei den ML 350 nach kurzer Verfolgung auf der B 4 bei Chemnitz stoppen. Der polnische Fahrer besaß weder eine Fahrerlaubnis, noch war er rechtmäßig im Besitz des Wagens, wie Nachforschungen beim Fahrzeughalter ergaben. Die Ermittlungen dauern an.