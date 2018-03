Terrassentür aufgebrochen

DEIZISAU (lp). Durch das Aufhebeln einer Terrassentür sind Diebe am Sonntagnachmittag, zwischen 14 und 18.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-List-Straße eingebrochen. Im Haus durchsuchten die Einbrecher in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.