Streit um Wodka

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (lp). Ein Streit um eine Wodkaflasche ist am späten Freitagabend in eine handfeste Schlägerei ausgeartet. Ein 17-jähriger hatte in der S-Bahn drei weitere Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren kennengelernt und mit ihnen seinen mitgeführten Wodka geteilt. Am Flughafen Stuttgart stiegen alle vier Personen aus und begaben sich vor das Terminal 3. Dort kam es auf dem Gehweg zu Streitigkeiten zwischen dem ursprünglichen Besitzer der Wodkaflasche und den anderen Personen, da diese ihm die Flasche nicht mehr zurückgeben wollten. Daraufhin schlug der junge Mann auf einen der drei Personen ein, worauf die drei verbündeten gemeinschaftlich auf den Flaschenbesitzer einschlugen und traten. Durch einen Wurf der Flasche verletzte sich einer der Beteiligten am Mittelfinger und zog sich eine stark blutende Schnittwunde zu. Die Polizei fand die streitende Gruppe am Busterminal und sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Flughafen unter (07 11) 78 78 00 entgegen.