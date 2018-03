Serie von Einbrüchen

ESSLINGEN (lp). Sechs Einbrüche musste die Polizei am Donnerstagmorgen in Esslingen aufnehmen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in vier Kindergärten in der Eugen-Bolz-Straße in St. Bernhardt, im Brunnenwiesenweg in Wäldenbronn sowie im Kesselwasen in der Stadtmitte und in der Seracher Straße in Hohenkreuz eingebrochen. Außerdem waren eine Kindertagesstätte in der Neckarstraße und das Pfarrhaus in der Eugen-Bolz-Straße betroffen. Vermutlich ein und derselbe Täter hebelte Türen oder Fenster, vornehmlich auf der Gebäuderückseite, auf und gelangte so in die Gebäude. Dort wurden weitere Türen oder Schränke gewaltsam geöffnet. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Einbrecher Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich mit 4000 Euro auf ein Vielfaches belaufen. Der Polizeiposten Oberesslingen bittet unter Telefon (07 11) 3 10 57 68 10 um Hinweise.