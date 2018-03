Seniorin betrogen

13.02.2018, — E-Mail verschicken

OSTFILDERN (lp). Um Bargeld und andere Wertsachen im Wert von mehreren zehntausend Euro ist eine 79-Jährige aus Ostfildern betrogen worden. Die Ganoven meldeten sich am Montag während des Tages mehrfach telefonisch bei der Frau, gaben sich als Polizeibeamte aus und gaukelten ihr vor, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Sie brachten die Seniorin dazu, ihre Wertsachen zu übergeben und mit niemandem Kontakt aufzunehmen. Erst im Nachhinein wurde sie dann misstrauisch und meldete den Betrug der Polizei.

Die Polizei warnt erneut vor solcherlei Betrugsmaschen. Seit Jahresbeginn häufen sich in allen Landkreises des Präsidiumsbereiches Anrufe, in denen sich Betrüger als Polizeibeamte, Staatsanwälte, Angehörige der Bankenaufsicht oder andere Amtspersonen ausgeben und vorwiegend Senioren zur Übergabe von Bargeld und Schmuck oder zur Überweisung eines Geldbetrags bringen wollen. Am Montag wurden weitere 25 Fälle aus verschiedenen Ortsnetzen im Präsidiumsbereich angezeigt. In diesen Fällen reagierten die Opfer der Anrufer richtig, gingen nicht auf die Forderungen ein und zeigten den Betrugsversuch an.