Senior durch Trickdieb verletzt

28.02.2018

NÜRTINGEN (lp). Ein 75-jähriger Mann ist am Mittwochvormittag Opfer eines Trickdiebes geworden. Der Senior war gegen neun Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Eichendorffstraße von dem Unbekannten angesprochen und darum gebeten worden, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Der 75-Jährige wollte der Bitte nachkommen und zog seine Geldbörse hervor. Als er nach kurzer Zeit feststellte, dass er kein passendes Wechselgeld hat, klappte er seine Brieftasche wieder zu, bemerkte in diesem Moment aber, dass das Geld aus seinem Scheinfach verschwunden war. Geistesgegenwärtig griff sich das Diebstahlsopfer den Arm des Unbekannten und versuchte ihn festzuhalten.

Der Mann konnte sich allerdings losreißen, stieß sein Opfer zu Boden und rannte davon, um nach kurzer Zeit in den Pkw eines Komplizen einzusteigen, der sofort Gas gab und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Frickenhausen davonbrauste. Bei dem Auto handelte es sich vermutlich um einen grau-silber lackierten BMW. Ein Zeuge versuchte zwar noch, den flüchtigen Wagen zu verfolgen, verlor ihn aber in Frickenhausen aus den Augen. Das 75-jährige Opfer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu.

Eine Fahndung der Polizei nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief ohne Erfolg. Der Täter wird als 30 bis 35 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und von korpulenter Statur beschrieben. Er hat schwarze, kurze Haare und war zur Tatzeit mit einer dunklen, karierten Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Nürtingen unter der Telefon-Nummer (0 70 22) 9 22 40 entgegen.