Schweren Verletzungen erlegen

08.08.2013, — E-Mail verschicken

ESSLINGEN (lp). Ein tragisches Unglück ereignete sich am Mittwochnachmittag im Goerdelerweg in Esslingen. Ein 58-jähriger Mann wollte vor seiner Haustüre im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes für betreutes Wohnen eine Getränkekiste holen. Als der im Rollstuhl sitzende Mann die Kiste hochheben wollte, bekam er das Übergewicht und fiel aus dem Rollstuhl gegen die gläserne Balkonbrüstung. Das Glas brach und der 58-Jährige stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er am späten Abend im Krankenhaus starb.