Rollstuhlfahrer vermisst

WERNAU (lp). Die Polizei sucht nach einem vermissten 59-Jährigen aus Filderstadt-Plattenhardt. Der körperlich behinderte Mann wurde zuletzt am Samstagnachmittag in Wernau gesehen, wo er gegen 13 Uhr in der Kirchheimer Straße aus einem Taxi ausstieg, um den Faschingsumzug zu besuchen. Die Rückfahrt war für 19 Uhr geplant, allerdings erschien der 59-Jährige nicht am vereinbarten Treffpunkt. Am Sonntagmorgen wurde er bei der Polizei als vermisst gemeldet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann in eine hilflose Lage geraten ist. Der 59-Jährige ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Er ist 175 Zentimeter groß und mollig und hat graue, kurze Haare. Bei seinem Verschwinden trug er eine grüne Jacke, eine blaue Jogginghose, eine rot/gelbe Wintermütze, einen schwarzen Hut sowie schwarze, orthopädische Schuhe. Außerdem führte er für die Faschingsveranstaltung eine kleine, schwarze Puppe (Hexe) mit sich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon (07 11) 3 99 00 entgegen.