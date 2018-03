Renitenter Ladendieb

ESSLINGEN (lp). In einem Einkaufsmarkt in der Ritterstraße wurden am Dienstagabend eine Angestellte und ein Kunde von einem Dieb angegriffen. Der 35-Jährige wurde gegen 20 Uhr vom Personal beobachtet, wie er mehrere Schachteln Zigaretten und ein Ladegerät in seiner Jacke versteckte. Als eine Angestellte ihn ansprach und ins Büro der Marktleitung begleitete, versuchte er zu flüchten. Er stieß die Angestellte und einen ihr zu Hilfe gekommenen 54-jährigen Kunden beiseite, wobei dieser leicht am Kopf verletzt wurde. Mit vereinten Kräften konnte der Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.