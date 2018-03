Radlerin schwer verletzt

KIRCHHEIM (lp). Bei einer Kollision mit einem Pkw in der Dettinger Straße wurde eine 38-jährige Radlerin am Mittwochmorgen schwer verletzt. Die Frau fuhr in der Dettinger Straße auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg in falscher Richtung. Als eine 57-jährige Hyundai-Fahrerin vom Parkplatz eines Discounters über den Gehweg auf die Dettinger Straße einbiegen wollte, übersah sie die von rechts kommende Radfahrerin. Beim leichten Zusammenstoß stürzte die 38-Jährige und verletzte sich schwer am Bein. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.